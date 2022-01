“Estaba feliz con la vida”: habla el novio de joven que murió ahogada

“Era alegre y se preocupaba mucho por su familia. Estaba estudiando actualmente y estaba feliz con la vida. Tenía a toda su familia, incluso, el día que pasaron los hechos me dijo que quería casarse conmigo porque ya llevábamos 4 años de relación y me mostró una imagen de una muchacha que se estaba casando y me dijo: mi amor, me quiero casar contigo y yo le dije que también quería casarme con ella. Le dije que íbamos a empezar a ahorrar para casarnos”, relató Ronaldo, quien era su novio y quien la rescató, pero nada pudo hacer para mantenerla con vida.

En medio de lágrimas el joven contó los angustiosos momentos que le tocó vivir con la que él denominaba “la mujer de sus sueños”.

“Ella cae en un hueco porque nosotros no estábamos en una parte honda o lejos, cuando ella se cae yo voy detrás y caigo en el mismo hueco, pero yo la alcanzó a empujar. Después no la vi más y yo me ayudé con las olas a salir del hueco y cuando salgo le empezamos a dar primeros auxilios”, contó.