“Tiré la granada porque me amenazaron los que trabajan con el Negro Ober”

En el hecho perdió la vida Teófilo Agustín Vergara Caballero, y resultaron heridos Jeferson Molina López, de 29 años; Francisco Javier Cañate Navarro, de 30 años y Samuel Elías Inciarte Perozo, de 23 años.

Sin embargo, de acuerdo con ese testimonio del joven, el ataque no iba dirigido contra ese negocio sino contra un lavadero de motos en donde, al parecer, estaba un sujeto al que este identificó como “Chan” y era quien, a fin de cuentas, debía perder la vida.

“A las 12:00 del mediodía yo me encuentro con Sergio y me mostró un fierro (revólver), que tenía que coger la granada. El que la traía era La Anguila, la traía en una bolsa y es quien me la entrega. Tiré la granada porque me amenazaron con matarme a mí y a mi mamá”, expresó el capturado, según el informe de Fiscalía.