“Se me fue la vida”: padre de mujer fallecida en siniestro vial en B/quilla

En la mañana de este martes se llevó a cabo una audiencia en la que se consideró el hecho como homicidio culposo con responsabilidad compartida. Por ende, Matteo David Rabbal Olarte, el conductor, fue dejado en libertad por las autoridades.

“Vamos a llegar hasta las últimas instancias que nos brinde las leyes colombianas”, finalizó Escorcia recordando que la pareja no se encontraba en estado de embriaguez.

Los actos fúnebres se realizarán este miércoles, desde las 4 de la tarde, en el cementerio Los Olivos al frente de la Universidad Sergio Arboleda vía Puerto Colombia.

“Estaba en mi casa acostado, me estaba reposando. Mi hijo me había pedido el favor para llevar a la novia, pero después me confirmó que él resolvía. Me quedé tranquilo. Mi última hija estaba manipulando el teléfono y vio la noticia. Ella llamó y ahí fue todo. Mi hermano intentó darnos otra información para que no se afectara mi salud, sufro de presión arterial y diabetes. He tenido varias crisis, incluso me ha dado una trombosis transitoria”, fueron las últimas palabras de Jesús.