“No hay palabras que me devuelvan a mi hijo”: madre del subintendente León

“Pedimos porque su familia está sola, tirada, nosotros por acá y sin nada que hacer. Estamos tratando de sacar fuerzas de donde no tenemos para sacar adelante esta situación, no hay palabras que me devuelvan a mi hijo nuevamente”, expresó Aja Martínez, en medio de un profundo dolor.

La mujer se refería a la pareja del uniformado y a los dos pequeños hijos, de 12 y 6 años, que conformaban el hogar.

Luego, la progenitora del uniformado recordó que el sábado tuvo comunicación telefónica con su hijo alrededor de las 7:00 de la mañana, previo al inicio de la jornada de trabajo del uniformado.