Por fallas en pagos de “vueltas” se cayó la banda de ‘Al Qaeda’ y ‘Cachetes’

No obstante, de acuerdo con lo planteado por el ente investigador y basado en la información del testigo, alias Cachetes no habría quedado satisfecho con los resultados de los ataques anteriores, por lo que pidió al sujeto que hoy actúa en favor de las autoridades “matar a un bombero de una estación”. Pero este, en vista de que no les habían pagado a los otros “las vueltas anteriores”, dijo que no lo iba a hacer.

Ante eso, por video-llamada, Cachetes le dijo que se “relajara” y que ya estaba en camino el pago de las “vueltas”. Y que debía realizar el otro atentado o sino iban a atentar en contra de su familia. Este, actuó bajo presión, pero terminó capturado. Y ahí fue cuando decidió colaborar con las autoridades.