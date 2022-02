Crimen de Margarita Gómez: Familia solicitará cambio de fiscal del caso

La víctima de este escabroso hecho era estudiante de décimo semestre de Administración de Empresas en la Universidad del Atlántico.

Gómez Márquez fue reportada como desaparecida la tarde del sábado 18 de diciembre, cuando le dijo a sus parientes que iría donde una amiga en el norte de la ciudad, pero en realidad tenía una cita con el señalado ‘Beto’ Sánchez.

En su momento, los seres queridos de la joven le dijeron a esta casa editorial que “después de que Margarita no contestó más su teléfono, a las 7:00 de la noche del sábado comenzamos a indagar y nos dijeron que ella se iba a encontrar con él (‘Beto’ Sánchez)”, por lo que uno de los hermanos de Margarita decidió llamar al hombre que la había citado en un centro comercial.

En un primer momento se escucha la voz de un hombre, con acento del interior del país, quien asegura que la mujer “nunca llegó a la cita”.

En ese momento, el hermano de la joven aborda al interlocutor y le pregunta “¿por qué no la llamaste si te ibas a encontrar con ella?” A lo que el hombre le responde que él había venido a Barranquilla para verla y ella “lo dejó esperando”.

Luego, el hermano de Margarita le pregunta dónde se estaba quedando en la ciudad (ya que reside en Cartagena) y este le dice que se estaba hospedando en un hotel.

“Compañero te pido el favor de que trates de comunicarte con ella o con alguien más”, le ruega el pariente de la mujer al hombre, a lo que este explica que le había escrito, pero que no había recibido respuesta. Luego, añadió que la última vez que conversó con ella había sido como a las 6 de la tarde del mismo sábado.

“Yo le dije que llegaría como a las 8 de la noche, por los peajes y eso llegaría como a esa hora” dijo después el hombre al hermano, quien explica que fuera de eso ‘Beto’ no le dio mayores detalles.

Posteriormente, el hombre dice que había llamado a Margarita como a las 7 de la noche, a lo que el hermano de la joven increpa diciéndole que ¿por qué había dicho que no la había llamado y ahora decía que sí?

“Ella fue la que me llamó y me dijo que no le devolviera la llamada”, respondió el interlocutor y añade que se le hacía raro todo lo que estaba pasando. Luego le dijo a los parientes que seguramente otros amigos de ella debían saber dónde estaba.

Esa llamada, según la familia de la joven, fue la última conversación que sostuvieron con la única persona que podría dar razón de Margarita.