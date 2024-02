“Duele más un disparo que un nocaut”: Darys Pardo

“Los policías pararon un taxi para que fuera al PASO de la Ciudadela 20 de Julio. Yo le dije al conductor que me llevara a mi EPS en la clínica Murillo, allá me atenderían rápido, pero me dijo que no, que le habían dado otra orden. De allá me trasladaron para el Hospital de Barranquilla, me dejaron en una camilla y pasó mucho tiempo para atenderme”, explicó.

“Como gloria del deporte no merecía estar ahí. A mi lado posaba un muchacho que tenía 14 apuñaladas, el otro tenía 7 y estaba esposado, yo decía Dios mío que hago aquí. Merezco que me atiendan como debe ser. Esa fue mi queja. Gracias a Dios que el alcalde de Barranquilla se pronunció y de una me mandaron para el PASO El Pueblo, allá tuve la mejor atención, lograron sacar la bala del abdomen”, afirmó Pardo.