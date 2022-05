Las líneas imaginarias que dividen una guerra de no acabar en Rebolo

Marcas del conflicto han sido impregnadas en las personas, así como en la zona. Es normal ver las fachadas de las viviendas con escarchas en sus pinturas producto de dos o tres tiros que alguno de los “delincuentes” ha hecho para marcar territorio. Así lo narró Sofía* con lágrimas e impotencia por lo vivido.

“Crecí aquí y esa problemática se ha presentado hace años. Ellos llegan y le apuntan a cualquiera, nos amenazan, disparan contra las casas, se meten a los patios, hacen lo que quieren y uno no puede cruzar hacia su zona porque lo más probables es que nos hagan un daño”, dijo la joven mujer.

Ella contó que hace días, en uno de los “arrebatos más recientes casi me disparan. A él le dicen alias Reynel, se acercó a donde yo estaba y de no ser por haber tenido una bebé de un año cargada yo creo que me habría atacado. Otra vez me partieron la cabeza y no he denunciado por miedo a que me pase algo peor”.