Atacan a bala negocio de esposo de representante a la Cámara Ana Monsalve

Asimismo, la representante manifestó que el negocio no ha sido víctima de amenazas: “Nosotros queremos decir que Mundo Print no ha recibido amenazas, ningún tipo de extorsión. Nos sorprendió lo que ocurrió. No es habitual que el negocio esté abierto a esa hora, pero se estaba haciendo una serie de publicidad que se va utilizar para las fiestas patronales”.

Finalmente, la congresista declaró que se encuentra preocupada ante lo ocurrido: “Para mí fue muy difícil porque mi esposo estaba con dos de mis hijos en el negocio una hora antes, por eso nos deja intranquilos y preocupados, pero agradecidos con Dios porque no pasó a mayores”.