“Me amenazó con matarme si lo denunciaba”, mujer agredida en Malambo

En su relato, la mujer también dejó plasmado en la denuncia lo que sucedió luego de haber sufrido el ataque. Según su versión, el mismo agresor la llevó hasta su vivienda y le advirtió lo que tenía que decirle a sus familiares: “Que dijera a todos que me habían atracado o que habían intentado atracarme y no me dejé. Me deja en la esquina de la casa y yo entro. Me acuesto y me levanto como a las 7:00 de la mañana. Familiares y vecinos estaban en la sala de la casa para preguntarme qué me había pasado, y ahí llega mi expareja nuevamente para llevarme al hospital de Malambo”.

Seguidamente, en el centro asistencial en la misma mañana de ese 25 de diciembre, el hombre habría manifestado al cuerpo médico ser el “hermano” de la mujer y dio la versión del supuesto atraco.

“Cuando entré a urgencia yo le digo a las enfermeras que él no es mi hermano y que es mentira lo del atraco. Que él había sido el que me pegó, y ahí lo sacan y llaman a la Policía. Pero cuando me atendían, me llamó de otro número telefónico y me amenazó con matarme a mí y a mi hijo si lo denunciaba”, añadió la mujer.