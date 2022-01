¿Vigilancia informal como fachada para extorsionar?

“Recorren todas las casas cobrando el pago de la vigilancia y cuando uno no les paga se ponen groseros, pesados (...) después en la noche uno ve gente rondando y esto antes no ocurría, eso no se veía aquí en Las Palmas”.

Carlos apuntó que ese sujeto que capturó la Policía llegó un día cobrando la supuesta protección que él y dos o tres ‘guachimanes’ más estaban ‘brindando’.

“Los vecinos nos percatamos de que ese que habían cogido era el que pasaba pidiendo el pago (…) estamos preocupados”, finalizó.