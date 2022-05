Edixmar, la víctima más reciente de feminicidio

Las estadísticas no mienten. En lo que va corrido del 2022 van 25 mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico, superando la cifra del 2021, en donde hasta el mes de mayo habían ocurrido 16 muertes; es decir, nueve más.

Ante esto, Emma Doris López, directiva de la Red de Mujeres del Atlántico, manifestó su preocupación con esta alza en los casos. “25 mujeres asesinadas y los pronósticos dicen que seguirán aumentando los asesinatos y feminicidios, si no trabajamos de manera articulada; si no revisamos las causas; y si no definimos estrategias en donde todos los sectores, ya sean públicos y privados, las academias y la sociedad nos juntemos para detener este flagelo”.