Dos padres que esperan justicia por los crímenes de sus hijas

Cuatro años y seis meses han pasado desde que hallaron muerta a Gaby, como cariñosamente la llamaban sus padres y amigos. EL HERALDO conversó con su padre y contó lo que ha significado el crimen de su hija en un día como hoy.

“Cuando Gabriela estaba viva, el día del padre eran como todos, la felicitación y eso, igual que los detalles, porque como ella no trabajaba, no se le podía exigir. La última vez fue a la tienda y me compró un dedito como de 300 pesos y se fue corriendo (entre risas). Nosotros no somos los mismos, ninguno de mi familia lo es. Casi cinco años después me hace más falta, siempre me acuerdo de más cosas. Ella era tan inteligente”, exclamó Romero.

De los sueños y metas que quería cumplir Gabriela hoy solo quedan recuerdos. Su mayor anhelo era poder regalarle una casa grande a su mamá, ser independiente, “porque eso se lo inculcamos”.