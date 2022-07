“La lucha por la posesión de la tierra mató a mi hijo”

R.

No. Han hablado de posibles autores, han señalado, pero la autoridad no procede. Realmente parece que hubiera venalidad en nuestras autoridades. Cuando vi ese video me senté a llorar. El tipo que fusiló a mi hijo es un animal, es una vaina dolorosa. A veces lloro solo, pero no se lo digo a todo el mundo porque no me gusta comunicar la desesperanza.