“No tenemos ningún tipo de control sobre ‘Castor’”: director de la Policía

R.

En el caso de Castor se especula mucho respecto a que incluso él sale del establecimiento carcelario en Venezuela y se moviliza hacia Colombia, eso es una especulación, en el entendido que no hemos tenido la posibilidad de confirmarlo. No tenemos por supuesto ningún tipo de control sobre él. No sabemos qué actividades está desarrollando, pero las personas que nos suministran información lo señalan de ser el determinador de todo. Está detrás de todo lo que ocurre. En el caso de Digno Palomino, su traslado hacia acá se advirtió en su momento, por parte de la Policía, que no debería estar con una medida domiciliaria por precisamente las condiciones jurídicas en las cuales se encontraba, que daban para que tuviera una medida intramural.