Denuncias por presunto abuso sexual de dos docentes distritales

“La muchacha le contó a la personera que cuando ella estaba en el carro con el docente este intentó tocarla y esas cosas. Por ello llamamos a la gestora de convivencia de la Secretaría de Educación para que hablara directamente con la alumna”, apuntó.

En aquel momento se pudo establecer que dicho docente de música salió del país y se encontraría en España.

A su vez, una egresada del colegio, cuya promoción es del 2020, dio a conocer que el mismo docente de música, así como otros dos profesores de la institución, también incurrieron, supuestamente, en conductas de abuso en contra de su integridad.

“Ese profesor desde que nos conocimos, no solo a mí sino también a otras compañeras, intentaba tener mucho contacto físico, nos abrazaba a la fuerza y en varias ocasiones intentó besarme (…) siempre me decía cosas que me parecían bastante incómodas y no adecuadas tratándose de un docente”, señaló la joven.