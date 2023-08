Day Vásquez vuelve a encuentro con la Fiscalía: cita se cumplió en el Manzur

En el encuentro con el fiscal del caso, al parecer, se tocó el tema relacionado con la investigación que también cursa contra Nicolás Petro y Day Vásquez por celebración indebida de contratos y falsedad en documento.

Días atrás, durante las audiencias preliminares adelantadas en Bogotá contra Vásquez y el exdiputado del Atlántico, el juez le explicó a la barranquillera que su decisión “es una medida no privativa, demuestre buena conducta, preséntese, no salga de Colombia, esté atenta a los requerimientos, no vaya a reuniones políticas, es una afectación mínima a su derecho fundamental a su libertad”.