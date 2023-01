Criminales ingresan a vivienda en Chiquinquirá y cometen millonario robo

Todo esto ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 43 con carrera 27 del barrio Chiquinquirá, al suroriente de la ciudad, este lunes 16 de enero. Según contó el dueño de la casa, la cual colinda con un negocio de lavadero, el cual también es de su propiedad, los delincuentes cortaron las rejas de la terraza de manera muy silenciosa.

“Ellos cortaron la reja de la calle, luego la de la ventana y nosotros no escuchamos. Ya nos dimos cuenta fue cuando patearon la puerta y con armas de fuego nos intimidaron, nos acostaron boca abajo y nos amarraron de manos y pies”.

De acuerdo con el relato del hombre, los asaltantes se enfrascaron al principio en una sola cosa: “Puntualmente insistían en una pistola, entonces me pedían constantemente que se las entregara, pero yo les dije que no tenía nada de eso. Luego me pidieron dinero, nos hicieron ir al negocio, que queda al lado, y allá revolcaron los cajones y todo lo demás”.