“Salió a casa de un amigo y luego nos avisaron que lo habían asesinado”

“ÉL (Harrison) salió el miércoles en la noche y antes de irse me dijo que no lo esperara porque se iba a quedar en la casa de un amigo. A las 2 de la tarde del jueves recibimos una llamada para avisarnos que lo habían asesinado en el barrio La Bonga”, dijo a EL HERALDO la madre que en medio de su dolor no alcanzó a entregar su identidad.

De acuerdo con el reporte policial, De la Hoz fue conducido por sus victimarios hasta la calle 10 con carrera 18, estando en el terreno baldío le dispararon. De inmediato, estos lograron darse a la huida a pie, dejando el olor a explosivo y sangre.

Desconocían problemas. La progenitora de Harrison indicó que se dedicaba a conducir motocarro y se veía una persona sana que aparentemente no tenía problemas con nadie.