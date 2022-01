Fui secuestrado por la policía mexicana: Juan Camilo Fuentes

El cabildante barranquillero Juan Camilo Fuentes denunció en sus redes sociales que durante un viaje por Ciudad de México fue víctima junto a varios acompañantes de un paseo millonario efectuado, según el concejal, por miembros de la policía mexicana.

El dirigente del partido conservador indicó que fue retenido por más de una hora en donde “sobre amenazas e indefenso” le quitaron el dinero en efectivo y varias pertenencias que portaba en ese momento.

“Saliendo de un restaurante me pidieron los papeles con una requisa rutinaria, me pidieron que ingresara al vehículo y empezaron a amenazarme de que pertenecía una banda de narcotraficantes colombianos, que me iban a meter preso durante 7 años, que yo sabía cómo era la autoridad mexicana", expresó.