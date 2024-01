Nunca se dijo que no tenemos medios logísticos: coronel Urrea

A raíz de la polémica que generó en algunos sectores la situación en la Policía del Atlántico sobre los equipos tecnológicos que se piden prestados a otros departamentos para combatir la criminalidad, el coronel Jhon Jairo Urrea, comandante de la institución a nivel departamental aclaró el panorama.

En diálogo con El Heraldo, el coronel señaló que el tema fue "mal informado" porque se trata de una "coordinación" con otras unidades de Policía y "algunas de ellas ya tienen equipos en el tema de detección y rastreo de señales". Explicó que por ejemplo esos equipos son costosos y tienen la necesidad de que una persona calificada los opere, por lo que se ven en la necesidad de pedirlos ante unidades especializadas a nivel central, "no tanto a otros departamentos", afirmó.

"Por ejemplo cuando Dijín o unidades especializadas de nivel central quieren realizar procedimientos en esas unidades, aprovechamos nosotros porque el nivel central tiene esos equipos y los pedimos prestados para hacer nuestro trabajo con señales, no quiere decir eso que no tengamos con qué operar. Decían que el departamento solamente tiene dos camionetas y dos motos para trabajar(...) en ningún momento se dijo que no tenemos los medios logísticos. Los medios logísticos y tecnológicos los tenemos, ya temas especializados que realmente no están disponibles en todo el país y hay unas unidades que los tienen. Puse de ejemplo Cartagena, pero muchas veces nos prestan de otras partes del país, teniendo en cuenta la disponibilidad que haya a nivel central".

En ese sentido reiteró que el departamento cuenta con todos los medios logísticos para trabajar.

Asimismo, el coronel le dijo a este medio que lo que se hizo ante la Asamblea Departamental fue proyectar qué planes operativos tienen en la institución y qué resultados se han conseguido hasta el momento. "(Planteamos) qué necesitamos para optimizar el servicio, no para construir un servicio de Policía que es como lo quieren hacer ver, como si estuviéramos arrancando de cero, sino realmente para optimizarlo y para seguir garantizando que el trabajo sea eficiente y eficaz", puntualizó.

Además destacó los resultados que se consiguieron en el departamento: "Si tuviéramos tan malos medios no tendríamos los resultados que tuvimos el año pasado siendo el departamento en la región Caribe que más reducción tiene de homicidios", argumentó.

"Dije que teníamos que, a veces, pedir prestados unos equipos de interceptación a departamentos como Bolívar o Magdalena, eso es como tal una coordinación entre unidades especializadas de Policía que de pronto se encuentran en esos sitios, como se pueden encontrar en Santander, en el Tolima, Ibagué, en el Amazonas como se pueden encontrar en cualquier parte del país", detalló el coronel Urrea.