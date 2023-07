Menor de Soledad recibió cinco tiros: caso es asociado a ‘los Costeños’

Un año tenía David de estar estudiando en el Colegio Metropolitano de Soledad 2000, pues llegó desde El Piñón, Magdalena, para cumplir el sueño que anhelaba, ser médico, hoy ese pupitre color azul en el que se sentaba permanece vacío: “Le decía a su mamá que anhelaba estudiar en esta institución porque quería cumplir su sueño. Desde que yo ingresé al salón de clases y lo vi por primera vez, hasta el último día, siempre mantuvo una sonrisa en su carita, con sus cachetes y su gafas”, relató Diana De las Salas, directora de grupo de séptimo A, al cual pertenecía el menor.

“A pesar de ser nuevo trataba de dar el máximo para integrarse con sus compañeros. Era un niño feliz, amable, nunca fue descortés con sus compañeros y siempre dio lo mejor para sacar sus buenas notas. Da tristeza que nos hayan arrancado a un ser humano tan noble. El día de los hechos yo llamé a la mamá y le dije dígame que ojalá fuera mentira de lo que me acabo de enterar, a lo que ella me respondió: –seño, me quitaron mi vida, se llevaron a David–”, agregó, al mismo tiempo que sus ojos se cristalizaban por las lágrimas.