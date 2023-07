El ‘alto en el camino’ que anunció, pero ha incumplido el ‘Negro Ober’

“Quiero pedir disculpas públicamente a las autoridades competentes y si me lo permiten este lunes 29 de mayo de 2023 solicito pedir disculpas públicamente a usted director del Inpec, a las autoridades competentes, si me lo permiten, aunque no tenga artículos y resoluciones para poder sustentar la tutela y a la vez hacer un acta de compromiso por mi parte y de los Rastrojos- Costeños en seguir haciendo bajar el índice de homicidios, de criminalidad y extorsiones en Barranquilla. A la vez le solicito también por favor me den la oportunidad nuevamente de parte de que hacer un acta de compromiso de pasarme a un patio e irme resocializando y comportando con otros internos, así poder ir cambiando la mente con tanto encierro”, redactó el hombre desde la prisión de Popayán, adonde permanece.

Y remató: “Todos somos seres humanos y cometemos errores por eso hago tal solicitud ya que llevo muchos días aislado”.