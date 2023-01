Cuerpo de mujer solo tenía ropa interior: secretaria de Gobierno de Galapa

Los familiares de Karen aún no pueden creer el calvario por el que están pasando. Aseguraron que nunca se imaginaron que la relación que tenía la mujer con el hombre pudiese terminar de tal manera. Wilmer Guerra, hermano, detalló que la última vez que la vio fue el primero de enero: “Yo llegué a su casa y la vi departiendo en familia, le di el feliz año y me quedé un rato con ella. De ahí no supe más nada hasta el 2 de enero que me dijeron que no la habían visto”.

El hombre describió a su hermana como “una persona alegre, trabajadora, echada para adelante, así era ella. Una persona que la gente la quería mucho. Nunca conocí al hombre, porque nunca estuve de acuerdo que ella estuviera con él, pero sí lo identifico”.

Asimismo, el allegado pidió “que por favor nos ayuden a encontrar al responsable, por lo que sabemos el autor fue él, la persona con que ella andaba”.