¿Qué pasará con los otros procesos en contra de alias el Satánico?

Ahora, según Ariza, se espera que el proceso avance sin tantas trabas y que el individuo sea condenado por el crimen de su madre y de hombres y mujeres que aparecen en un expediente de la Fiscalía.

“Yo sé que él (Satánico) no me va a entregar los restos de mi madre, pero quiero hacerle santa sepultura, quiero que lo sentencien por el delito de feminicidio sin rebaja de pena. Yo le pido a las autoridades que no me defrauden, que lo condenen sin rebaja de pena, para así yo tener tranquilidad y hacer un entierro simbólico de mi mamá”, manifestó en su momento Ariza a esta casa periodística.