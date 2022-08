Asesinan a tiros a un joven de 17 años en el barrio La Ceiba

Trascendió que los sujetos se fueron a la huida con rumbo desconocido; mientras que la víctima fue llevada a la Clínica San Ignacio, donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

“Él había estado en la casa de nosotros en La Sierrita escuchando música, yo me iba a dormir y le pedí el favor tres veces para que le bajara el volumen, él le bajó y yo entré a mi cuarto. Cuando me estaba quedando dormida llegó el amigo de nosotros exaltado diciéndole a mi hermana lo que había pasado. Yo me fui para la clínica y lo alcancé a ver tendido en la camilla”, mencionó la allegada.