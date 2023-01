Policía confirma “cero homicidios” durante este 31 de diciembre en B/quilla

“Gracias a las actividades de prevención y control que se programaron en el marco del ‘Plan San Pedro Claver’, se logró no solo la disrupción de este delito sino que también se evitó que se generaran posibles alteraciones al orden público en eventos no autorizados”, señaló la institución armada a través de un comunicado.

Indicó que a través de “caravanas por la vida y las reacciones motorizadas que se dispusieron para Barranquilla y su área metropolitana” se intervinieron unas 50 fiestas callejeras no autorizadas. De igual forma no se permitió el montaje de eventos en establecimientos comerciales que no cumplieran con la normatividad.

Por otro lado la institución reportó las capturas de nueve personas por diferentes delitos y la incautación de siete armas de fuego. Así mismo informó sobre el traslado de 10 ciudadanos a la UCJ y 78 fueron sancionados con comparendos por infracciones al Código Nacional de Convivencia.