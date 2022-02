En B/quilla, DJ denuncia que lo contrataron para un evento y luego lo robaron

Jeam Burgos, un joven barranquillero de 26 años que labora como Dj, denunció que sujetos desconocidos solicitaron sus servicios para una supuesta fiesta política y cuando llegó a la dirección indicada fue víctima de robo a mano armada.

Según Burgos, el hecho ocurrió el pasado viernes 25 de febrero, cuando fue contactado vía WhatsApp para amenizar una reunión de 20 personas que se llevaría a cabo ese mismo día.

“Me contactaron por WhatsApp a las 5 de la tarde solicitando mi servicio como Dj crossover para una fiesta política de 20 personas a las 8 de la noche. Yo le ofrecí el servicio por $300.000, cerramos el trato y salí hacia la dirección que me dijo”, narró Jeam a EL HERALDO.

Para llegar al lugar del evento, que según le habían indicado se encontraba en el barrio Boston, solicitó un servicio de InDriver y partió desde su vivienda ubicada en San Luis.

“Cuando llegué al lugar el taxista me dijo que la dirección era errónea, entonces yo le envié fotos y videos del sector al muchacho que me contrató y él me contestó que no me moviera de allí porque iba a enviar a un muchacho para que me ayudara a cargar los equipos hasta la casa de la fiesta”, relató.

Agregó que solo pasaron unos segundos antes de que llegara un joven a la esquina de la calle 65 con carrera 42 y se ofreciera a ayudarle a bajar sus equipos del taxi. Jeam llevaba consigo una cabina de sonido y consola de mezcla.

“Cuando bajamos todos los equipos él sacó un arma de fuego, me intimidó y yo no me resistí, le entregué mis pertenencias. Me despojó de mi celular, reloj y mi cartera, donde estaba mi cédula y la tarjeta de propiedad de mi motocicleta. Además tomó mi maleta en la que tenía mi consola de mezcla, el parlante no se lo pudo llevar porque es pesado”, sostuvo.

Según Burgos, una vez perpetrado el atraco, un motociclista recogió al atracador y ambos huyeron rápidamente.

La víctima interpuso la denuncia ante la Fiscalía, en la que además expuso que el domingo 27 de febrero publicó su caso en su cuenta de Instagram y un usuario anónimo le respondió lanzando amenazas.

“Se está metiendo con quien no debe”, se lee en la conversación intimidante conocida por este medio.