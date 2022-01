Rescatan a menor desaparecida que estaría siendo explotada sexualmente

“Esto nos permitirá determinar si se trataría de una situación mucho más compleja”, finalizó el director del ICBF.

La progenitora de la menor había denunciado que le estaban enviando mensajes de texto desde un número desconocido: “Me están extorsionado para ver a mi hija, me dicen que la están explotando sexualmente (…) nosotros tenemos una pista, pensamos que es el novio que ella tenía. Yo a él no lo conocía, no sabía que mi hija tenía novio, supe quién era después que desapareció la primera vez”, contó la mujer.

Sin embargo, las autoridades no han esclarecido quién estaba detrás de estos mensajes intimidatorios.