Investigan supuesto panfleto de AGC en contra de alcalde de Sabanalarga

Un supuesto panfleto del grupo armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia empezó a circular en las últimas horas. Se trata de un mensaje amenazante del grupo armado en contra del alcalde de Sabanalarga Jorge Manotas y algunos funcionarios de la administración.

Lea también: Caen cuatro hombres que estarían vinculados a masacre de Soledad

Ante esto, el coronel John Urrea, comandante de la Policía de Atlántico, confirmó que a través de un Consejo de Seguridad extraordinario de la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, se adelantarán todas las investigaciones pertinentes para establecer la veracidad de este documento y establecer quiénes fueron las personas que lo divulgaron.

"Vamos a adelantar un trabajo en coordinación de nuestra Policía Judicial con la Fiscalía General de la Nación en ánimos de verificar todo el acervo probatorio ya sea con cámaras de vigilancia y testimonios de personas que nos puedan ayudar a establecer quiénes fueron las personas que divulgaron o que entregaron estos panfletos", señaló el coronel Urrea.

Le puede interesar: Domiciliaria para seis guardianes del Inpec investigados por extorsión

Sin embargo, destacó que según fuentes de inteligencia, este grupo no tiene una presencia definida ni fuerte en el departamento y en ese municipio. "En estos grupos no es recurrente esta práctica de hacer exigencias políticas por medio de este tipo de comunicados o este tipo de panfletos, casi siempre son de tipo extorsivo. De igual manera no descartamos en su totalidad la veracidad, pero nos encontramos ya en investigaciones con el fin de definir los autores materiales de este hecho e individualizarlos y ponerlos a recaudo de la justicia", sostuvo.

En el supuesto panfleto, las AGC dan un tiempo de 24 horas al alcalde para irse del municipio.