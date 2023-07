“Me pagan lo que es o les tiro una granada”: la sentencia de JJ a Siglo XXI

En la legalización de captura e imputación de cargos contra la célula de Wendell Alexander Peter Brown, alias Al Qaeda, la cual actuaba para la estructura criminal de ‘los Costeños’, bajo las órdenes de alias Cachete y JJ, la Fiscalía descubrió parte de ese material probatorio que existe en contra de la estructura y con la que se les incrimina de las recientes extorsiones a las estaciones de gasolina y al famoso negocio Siglo XXI, ubicado en el barrio Montes.

Precisamente apareció un audio de algo más de 50 segundos en el que, según el ente investigador, se escucha la voz de Jairo Rafael Sanz Zambrano, alias JJ, amenazando a una mujer que dice ser empleada del negocio.

“¿Con quien estoy hablando yo? ¿Con usted o con el Gaula? ¿Entonces no estamos claros o qué? Yo no estoy jugando a carrito. A mí me pagan lo que es. Y si lo abren porque el hijue… Gaula está con ustedes, les tiró una granada”, sentenció alias JJ, según lo expuesto en el audio.

Cabe señalar que el sitio de diversión nocturna fue blanco de dos atentados: el primero el 11 de junio y el segundo el 25 del mismo mes. En el último resultaron heridos su administrador y un acompañante. En ambos actos, de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, la coordinación estuvo a cargo de Al Qaeda, y se cometieron para presionar el pago de 150 millones de pesos en efectivo a sus dueños.

Junto con Al Qaeda fueron detenidos Carlos Paccini Afanador, alias Melenita; Juan Díaz Guarín, alias Shakur; Estrella Olaizola Sevilla, alias Web Cam; y Jean Carlos Robles Borges, alias Veneco, como los supuestos integrantes del grupo criminal al servicio de ‘los Costeños’.

Todas estas personas fueron señaladas por un miembro de la estructura que decidió colaborar con la justicia luego de que Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias Cachetes, y Jairo Rafael Sanz Zambrano, alias JJ, se tardaran en el pago de comisiones tras la ejecución de atentados criminales.

No obstante, de acuerdo con lo planteado por el ente investigador y basado en la información del testigo, alias Cachetes no habría quedado satisfecho con los resultados de los ataques anteriores, por lo que pidió al sujeto que hoy actúa en favor de las autoridades “matar a un bombero de una estación”. Pero este, en vista de que no les habían pagado a los otros “las vueltas anteriores”, dijo que no lo iba a hacer.

Ante eso, por video-llamada, Cachetes le dijo que se “relajara” y que ya estaba en camino el pago de las “vueltas”. Y que debía realizar el otro ataque o sino iban a atentar en contra de su familia. Este actuó bajo presión, pero terminó capturado. Y ahí fue cuando decidió colaborar con las autoridades.