Atentado en San José: cinco años, 30 audiencias y cero condenas

En recientes conversaciones con EL HERALDO, el subintendente Rafael Olivares, sobreviviente del atentado a la Estación San José, manifestó sentirse preocupado y hasta “impotente” por el tiempo que ha durado el proceso y sobre todo por la libertad de las tres personas que son acusadas.

“Siento rabia e impotencia. Me siento desamparado por el Estado, saber que estarán como si nada, pese a que causaron daños laborales y personales. Cuando me enteré de esa noticia no pude dormir, nos cayó como un balde de agua fría, pienso que no valemos nada, siendo de la fuerza pública de Colombia. No hay impunidad para nuestros muertos. Ahora mismo debemos aferrarnos a Dios para saber qué sucede con el proceso; que, pese a su vinculación, pueden irse a la selva y nadie los va a encontrar”, expresó Olivares, quien hoy en día ya está retirado de la institución armada.

El hombre indicó que él había observado a uno de los implicados en el caso en dos ocasiones antes del ataque; sin embargo, nunca imaginó que este hombre vestido como indigente estaba haciendo inteligencia: “Cuando íbamos a formar en la noche yo levanté a Cristian Camilo Bellón. Estaba en la banca, todo sucio. No sabíamos que lo que estaba haciendo era inteligencia para saber de nuestros movimientos”.

Ese testimonio fue entregado a sus superiores tras el atentado, sirviendo como testigo en las audiencias preliminares. Al igual que Olivares, otro de los sobrevivientes, el patrullero Luis Esteban Señas, mencionó a este medio que “no es justo que haya impunidad, hay pruebas contundentes, el Eln aceptó el hecho. Si hay más culpables que los busquen. Me siento indignado y revictimizado porque el Estado me ha negado el reconocimiento, la diferencia que ha tenido con nuestro proceso”, precisó el funcionario, quien actualmente labora en una estación de policía de Soledad.

Señas indicó que sufrió heridas que en la actualidad le restringen movimientos en la cadera y las piernas, y que además tuvo pérdida auditiva.