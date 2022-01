Así operaban ‘los People’, dedicados al hurto en Barranquilla

—Jacqueline: Acaba de salir una que lleva $5 (millones) y no había ninguno por ahí porque me quedo sin señal yo acá adentro, vale, ¿Dónde están parqueados ustedes?

—Persona 2: Eche, pero acá no había otra vaina, ¿tú no habías sacado a otro?

—Jacqueline: ¿A dónde?

—Persona 2: Por acá

—Jacqueline: ¿Por acá por dónde?

—Persona 2: ¿Tú estás allá adentro?

—Jacqueline: Yo estoy acá adentro, ¿dónde están ustedes?

—Persona 2: Estamos aquí mismo, a la vuelta

—Jacqueline: ¿A la vuelta dónde?, (…) que se quede ahí mismo, donde él me dejó porque estoy sin señal acá adentro, yo los estoy sacando desde la ventana porque no están dejando entrar a nadie vale. Hay una que llevaba $5 y no estaban ustedes por ahí.

—Persona 2: Bueno, bueno, todo bien.

Cabe recordar que a las a fueras de los establecimientos en los que se encontraban las personas que iban a ser abordadas se ubicaban otros miembros de la banda, en puntos estratégicos, para así lograr su cometido.

Por su parte, los seis capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para que respondan por los delitos de los que son sindicados.