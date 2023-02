Usurpación de predios y tesorera de ‘los Costeños’: dos roles de ‘la Mona’

La exposición del ente investigador se basó además en cinco casos de denuncias que involucran a la hoy procesada con supuestos casos de extorsión y usurpación de tierras, entre 2019 y 2022, en Puerto Colombia, específicamente en un lote llamado Altos de Pradomar; una finca en el municipio de Baranoa, conocida La Fortaleza; un lote en el sector de Las Flores y dos casas en San Roque, en Barranquilla.

En esa línea, la agencia descubrió cómo una de las víctimas señaló a la mujer de participar en el entramado criminal para quedarse, al parecer, con su vivienda ubicada en la carrera 35 con calle 36, en pleno sector del barrio San Roque, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla.

De acuerdo con la Fiscalía, Vera Duarte habría llegado en una camioneta de color rojo en marzo de 2019 hasta la casa de la víctima y le dijo a esta: “Mira mija, yo me llamo Mayra, ahora actualmente soy la encargada de las finanzas de los Costeños y Castor me mandó por el tema de una casa que tú tienes pendiente con él, así que necesito que hagamos rápido los papeles. Súbete al carro y vamos a la notaría para que hagamos la promesa de compraventa, ya que del resto me encargo yo…”.