“Por una ventana del bus fue que pudimos salir”: herido en choque de Palermo

Un total de 26 personas resultaron heridas este martes 7 de marzo en el accidente de tránsito entre un bus afiliado a la empresa de transporte de personas Unitransco S.A. y un camión tipo cisterna que cargaba leche, en la vía Barranquilla-Ciénaga, a la altura del corregimiento de Palermo. La colisión, ocurrida hacia las 12:30 de la madrugada, dejó muerto al conductor del vehículo de carga.

Varias de las personas lesionadas fueron trasladadas a la Clínica Campbell de la calle 30 con carrera 14 y desde este centro asistencial algunos de los viajeros dieron sus testimonios de lo ocurrido.

Roberto Oblea, uno de los ocupantes del bus y quien resultó solo con golpes, indicó que él se trasladaba desde Cartagena hacia la ciudad de Riohacha, en La Guajira, porque debía retomar labores en la mañana de este martes.

Sobre el accidente este comunicó que el conductor del camión cisterna se habría quedado dormido, por lo que invadió el carril del conductor del bus en el que se transportaba. Esa fue la versión que trascendió entre otros viajeros y narrada además por el conductor del bus, quien resultó lesionado.

“Gracias al conductor del bus no nos matamos porque esquivó a tiempo el choque y el golpe de la mula nos mandó a un costado”, precisó.

Así mismo, el pasajero señaló que en el momento del impacto entre los dos vehículos “yo me puse una toalla en la cabeza y sentí el estruendo. Ya cuando me doy cuenta estamos dando vueltas en el aire. Me golpee la cabeza, pero no perdí el conocimiento, pero me cayó un montón de gente encima”.

Posteriormente, señaló que “por una ventana pequeña que encontramos fue que pudimos salir. Habían muchos heridos”.

A través de un comunicado, la empresa Unitransco informó que el bus cubría la ruta Cartagena -Maicao y había salido de la Terminal de la capital de Bolívar hacia las 8:30 de la noche.

“Unitransco S.A. manifiesta sus sentidas condolencias a la familia del conductor del camión que falleció en el accidente y está brindando la colaboración e información necesaria a las autoridades para ayudar a esclarecer las causas de este lamentable hecho. Los 26 pasajeros que hasta el momento se reportan con lesiones fueron trasladados a la clínica Campbell de Barranquilla”.

Atención médica

Por otro lado Annie Toscano, Gerente de la Clínica Campbell de la calle 30 con carrera 14, manifestó que los pacientes fueron atendidos por diferentes motivos, pero en general “por trauma craneoencefálico, trauma cerrado de tórax, abdomen, fracturas, y todos están fuera de peligro”.

De igual manera señaló que de los 26 lesionados, 12 fueron dados de alta en el transcurso de la mañana.