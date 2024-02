Investigación relaciona a conductor como víctima y no como responsable

También se conoció que el vehículo siniestrado no contaba con el Formato Único de Extracto de Contrato (FUEC), requisito legal para el transporte especial de pasajeros y que sustenta la operación del automotor.

De acuerdo con Carlos Mafio Granados, director del Instituto de Tránsito del Atlántico, al momento de requerir la documentación del vehículo para su verificación se encontró que a pesar de tener la tarjeta de operaciones, el seguro obligatorio, el seguro contractual y extracontractual y la tecno mecánica al día y en regla, la ausencia del FUEC incumple con los requisitos necesarios para realizar un viaje de transporte especial.

Lea: Incendio en Las Palmas: “la esperanza era que sobreviviera”, abuelo del niño

“Si ese documento no aparece prácticamente hicieron un servicio irregular y por lo tanto al no tener ese documento es algo que no es valedero y probablemente fue una de las opciones por la que el conductor tomó esa vía para evadir el peaje”, dijo Granados, quien aseguró a EL HERALDO que ese documento aún no ha sido allegado a las autoridades de tránsito por parte de la empresa transportadora.

El funcionario departamental sostuvo que de no aparecer dicha documentación, el caso será remitido a la Superintendencia de Transportes para que se haga el control y supervisión de esta empresa y asigne las sanciones correspondientes.

Lea: Reportan hurto a cajero automático en centro comercial Miramar de B/quilla

“Ese es el documento que siempre debe portar el conductor para cuando la autoridad de tránsito lo requiera pueda mostrarlo. El FUEC comprueba que si hubo un contrato legalmente entre la empresa y el personal a transportar, es el resumen del número de personas a llevar, sus nombres, origen y destino, el día del recorrido y todos esos detalles”, explicó el director de Tránsito, quien agregó que de no presentarlo podría acarrear la empresa transportadora una serie de sanciones.

El vehículo, de placas SQY-175 marca Chevrolet modelo 2013 Diesel, perteneciente a la empresa de transporte especial “Transporte Rápido Centauro S.A” con sede principal en Villavicencio.