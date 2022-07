El horroroso caso de abuso sexual que vecinos destaparon en La Chinita

EL HERALDO consultó a Judy Benavides, vocera de la ONG Red PaPaz, corporación dedicada a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Colombia y América Latina, y esta mencionó algunas recomendaciones para prevenir los abusos en menores.

“Lo que siempre le decimos a los padres es que son ellos los que mejor conocen a sus hijos, y hay una señal muy importante que usualmente se presenta siempre de primera, y son los cambios repentinos de comportamiento; es decir, si el niño o la niña disfrutaban de una actividad y de un momento a otro sin razón aparente ya no les gustó o empezó a ir mal en el colegio cuando antes no era así, algo está pasando, no necesariamente un tema de abuso, pero si lo detectamos podemos acercarnos más a ellos y comprobar que es lo que pasa”, aseguró Benavides.

De acuerdo con la vocera, lo recomendado en un niño pequeño es ser claro con las partes del cuerpo, no darles apodos, para que en caso tal de algún abuso se puedan comunicar de la mejor manera. “En el tema de los adolescentes ya es un poco más complejo, porque con ellos ya podemos hablar de situaciones de abuso, de constreñimiento y coacción”.

A su vez, la mujer indicó que las estadísticas, no solo a nivel Colombia, sino a nivel mundial dicen que alrededor del 80 al 90 por ciento de los agresores sexuales a menores de 18 años son personas que hacen parte del entorno del cuidado: “No solo padres, tíos, abuelos, sino también aquellas personas que comparten en un entorno que nosotros pensamos que son de cuidado, como por ejemplo la escuela, la iglesia, el parque, entre otros”.

Según Judy es muy raro cuando el abuso se presenta por parte de un completo desconocido: usualmente sucede en raptos o en el tema de trata de blanca “ya que la estrategia que utilizan este tipo de agresores es principalmente ganarse la confianza de los niños a través de ganar la confianza de los adultos”.

Finalmente, se conoció que la ONG Red PaPaz ha recibido 274 casos de violencia sexual en el entorno físico, en lo que va del 2022 en el territorio colombiano.