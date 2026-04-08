Como parte del avance que pretende el Gobierno Nacional en cuanto a los diálogos de paz con la banda criminal ‘los Costeños’, se están evaluando varias acciones para lograr el sometimiento a la justicia.

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De acuerdo con Blu Radio, la hoja de ruta plantea evaluar la posibilidad de suspender órdenes de captura contra los representantes de la banda en los diálogos.

“... En caso de considerarse viable, el Gobierno justificará la solicitud de la medida a la autoridad judicial competente, para que esta si lo considera, apruebe dicha solicitud”, se lee en el documento, de acuerdo al medio nacional mencionado.

Otra de las medidas que estudia el Gobierno es el traslado de los integrantes de la banda criminal que están privados de libertad a cárceles de Barranquilla, algo que se había planteado desde principios de año, pero se frenó ante la reacción de los mandatarios locales.

Ahora, según lo informado, las condiciones para que realice el traslado incluye entrevistas a los privados de libertad para verificar su voluntad de paz, así como la presentación de un informe mensual para registrar el cumplimiento de metas.

De igual forma se estudia que se podría proponer a la Fiscalía el uso de preacuerdos como mecanismos para la terminación anticipada de los procesos, principios de oportunidad, aceptaciones de cargos y preclusiones.

El proceso de diálogos también contaría con el acompañamiento de entes internacionales como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.