Hacia las 10:30 de la noche de este de este martes 7 de abril se registró un violento hecho de sangre que dejó como saldo dos hombres muertos en el barrio Evaristo Sourdis, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

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Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como William Sneider de la Hoz Capdevilla, de 29 años, y Maxwell Alberto Africano Mora, de 37.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, las víctimas se encontraban en la carrera 9L con calle 85B, cuando fueron interceptadas por un sujeto en moto.

Según las autoridades, los hombres al observar que el desconocido había descendido del vehículo portando un arma de fuego, estos intentaron huir, pero las balas del agresor fueron más rápidas, logrando alcanzarlos hasta causarles la muerte casi que en el acto.

EL HERALDO conoció que Africano Mora registraba siete anotaciones judiciales en el SPOA por los delitos de: hurto, falsedad marcaria, concierto para delinquir y lesiones personales.

Asimismo, Inteligencia reveló que, en el sector donde ocurrió el ataque armado tiene injerencia criminal el grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y con ello, lograr su captura para esclarecer los móviles del crimen.