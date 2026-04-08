Tras un día del atentado que cobró la vida de un hombre en el municipio de Sabanalarga y dejó a otro más herido, se conocen más detalles del ataque ocurrido en el barrio San Carlos el pasado martes 7 de abril.

Lea también: Hotel donde fue asesinado alias ‘el Patrón’ en Cartagena fue cerrado por 10 días

Según información de la Policía, el ataque se registró hacia las 3:17 de la tarde, específicamente en el sector conocido como ‘El Puente’.

“El hoy occiso y la persona lesionada se dedicaban al mototaxismo y trabajaban en una estación informal de motocicletas ubicadas en la carrera 21 con calle 32 esquina (...) las víctimas se encontraban en la estación a la espera de pasajeros, instante en que son abordados por 02 sujetos que se movilizaban en una motocicleta marca bóxer”, especificaron.

Los señalados perpetradores del ataque armado se acercaron al lugar y sin mediar palabras uno de ellos acciona un arma de fuego contra las personas que allí se encontraban, resultando asesinado Luis Fernando Cuervo Durán y gravemente lesionado Esec de Jesús Castro Muñoz.

Lea también: Aparece mujer de 39 años que había sido reportada como desaparecida en Barranquilla

Las autoridades indicaron que los dos agresores se dieron a la huida con rumbo desconocido, mientras que Castro Múñoz fue trasladado al hospital local del municipio de Sabanalarga y posteriormente remitido a la clínica San Rafael debido a una herida presentada en el cráneo con exposición de masa encefálica, según se detalla en su historia clínica.

Por su parte, Cuervo Durán tenía al menos tres heridas en su cuerpo producto de los impacto de bala: una de bordes irregulares en la región temporal lado derecho, una de bordes irregulares en la región Carpomano lado izquierdo, y otra más en el dedo índice mano izquierda.

Además, se le encontraron tres orificios: uno sobre el jean con fluido hemático a su alrededor en la región tercio superior pierna derecha, un orificio en la manga de la camisa con fluido hemático a su alrededor en la región tercio medio brazo izquierdo, y un último en la parte posterior de la camisa con fluido temático a su alrededor a la altura de la región escapular lado izquierdo.

Lea también: “Soy un costeño de verdad; soy el de Amazon, el que anda por ahí es el de Temu”: Abelardo de la Espriella sobre Petro

La víctima mortal presentaba dos anotaciones judiciales en calidad de indiciado por concierto para delinquir agravado para darse para narcotráfico. En otra más figura en calidad de víctima por amenazas.