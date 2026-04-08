Dos sicarios en moto asesinaron a balazos a un joven en el barrio Los Almendros, en el municipio de Soledad, durante la noche de este martes 7 de abril.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Santiago Calvo Rocha, de 19 años de edad.

Según el reporte de la Policía, a eso de las 11:40 p. m., Calvo Rocha había llegado hasta su vivienda cuando, de forma sorpresiva, fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Acto seguido, el parrillero descendió del vehículo y, sin mediar palabra, esgrimió un arma de fuego y le propinó varios disparos a la altura de la cabeza, causándole la muerte en el acto.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que el hoy occiso registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de fuga de presos y hurto calificado agravado.

Asimismo, Inteligencia reveló que, en el sector donde ocurrió el ataque armado tiene injerencia criminal el grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y con ello, lograr su captura para esclarecer los móviles del crimen.