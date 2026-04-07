Un nuevo hecho de violencia se registró en la tarde de este martes 7 de abril en el municipio de Sabanalarga, centro del Atlántico, el cual cobró la vida de una persona y dejó a otra gravemente herida.

El ataque se registró hacia las 4:00 p. m. en el barrio San Carlos, específicamente en el sector conocido como ‘El Puente’.

De acuerdo con testigos, hombres armados que se movilizaban en motocicleta abrieron fuego contra dos individuos que se encontraban en una especie de concentración de mototaxistas en una de las entradas del sector.

Producto del ataque, uno de los hombres falleció en el lugar de los hechos, mientras que el otro fue trasladado a un centro asistencial en estado crítico.

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como ‘Luisfer’ y ‘Blacho’, quienes, al parecer, se dedicaban al mototaxismo.

El Departamento de Policía del Atlántico inició las labores de investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar los móviles de este nuevo hecho violento.

Cabe señalar que el municipio, así como otros del Departamento por fuera del área metropolitana de Barranquilla, hoy está inmerso en la violencia del crimen organizado.

Recordemos que en la noche del sábado 28 de marzo se registró un ataque sicarial en el municipio de Sabanalarga que dejó como saldo dos hombres muertos y otro más herido con arma de fuego.

De acuerdo con el reporte de la Policía del Atlántico, la acción criminal iba dirigida a un hombre conocido con el alias de Corni, que fue de las víctimas mortales del hecho.

Es importante resaltar que las identidades de las víctimas fatales no fueron reveladas por las autoridades.