Hacia las 7:45 de la noche de este jueves 26 de marzo, un hombre fue asesinado a disparos mientras veía el partido de Colombia vs Croacia. El hecho de sangre se registró en el corredor gastronómico del municipio de Baranoa.

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EL HERALDO conoció que el hoy occiso fue identificado por las autoridades como Pedro Manuel Cantillo.

Según los testigos, Cantillo se encontraba en un establecimiento comercial de razón social llamado ‘La Paisita’, ubicado en la transversal 25 con la 13A, en el barrio 20 de Julio.

El joven, quien miraba atentamente el encuentro futbolístico, fue abruptamente interrumpido por dos pistoleros que habían llegado hasta el sitio a bordo de una motocicleta.

Uno de ellos esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos a Pedro Manuel, quien quedó tendido en el piso tras el atentado.

Malherido, los ciudadanos que se encontraban en el comercio lo auxiliaron y lo trasladaron en un motocarro hasta un centro asistencial cercano. Sin embargo, un médico de turno informó que el hombre había ingresado sin signos vitales a causa de la gravedad de las heridas.

De acuerdo con trabajadores de algunos establecimientos cercanos, Cantillo se dedicaba al oficio de motocarrista, a las afueras de un almacén de cadena ubicado cerca del sector donde fue tiroteado.

Asimismo trascendió que uniformados de la Policía del Atlántico adscritos a la estación Baranoa, lograron la captura de uno de los presuntos homicidas. Al parecer, el parrillero logró huir en medio de la maleza, mientras que el conductor de la moto fue interceptado y posteriormente conducido hasta la estación de policía local.

Hasta el momento no hay una información oficial acerca del hecho.

Cabe reseñar que, con este nuevo hecho de sangre, ya son 11 los homicidios que se han perpetrado en el municipio, cifras que amenazan con alcanzar las del año pasado, teniendo en cuenta en el 2025 se registraron al menos 31 homicidios.

Es de anotar que los móviles de este hecho son materia de investigación por parte de personal la Seccional de Investigación Criminal, SIJIN, quienes adelantan labores propias de policía judicial con el fin de esclarecer lo sucedido.

La Policía del Atlántico invita a la ciudadanía a suministrar información que permita orientar la investigación, comunicándose de manera oportuna a la línea 123 o al número de la patrulla más cercana.