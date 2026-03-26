Hacia el mediodía de este jueves 26 de marzo se registró un violento ataque armado que dejó como saldo dos hombres muertos tras ser acribillados por un sicario a pie.

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El hecho de sangre ocurrió en la carrera 44 con calle 84, sector del barrio Granadillo, sitio donde se encontraban las víctimas.

EL HERALDO conoció que las víctimas fatales fueron identificadas por las autoridades como Gabriel Junior Serna Camargo, de 25 años de edad, y Ever David Navas Bacarrarte, de 45 años y nacionalidad venezolana.

Esta casa editorial entrevistó a un hombre que presenció el momento en que los hombres habían sido atacados por el agresor.

“Yo alcancé a ver a un sujeto que llegó hasta el sitio y comenzó a dispararle al de negro. Después lo remata acá en el piso, pero desde el otro lado otra persona le respondió al sicario con unos tiros (…) El sicario le pegó dos tiros al otro hombre y lo hirió, dejándolo tendido en el piso”, explicó el testigo que por seguridad no se identificó.

Serna Camargo quedó tendido en un bordillo, falleciendo en el lugar de los hechos tras ser impactado varias veces en su cabeza.

Según el declarante, el sicario, tras perpetrar el ataque, corrió en dirección contraria y huyó a bordo de una motocicleta que lo estaba esperando cerca del lugar, escapando con rumbo desconocido.

“El sicario luego va corriendo y se monta una moto allá y se va (…) De repente veo toda la escena y siento miedo y pánico, hasta me puse pálido pensando en que yo también iba a resultar herido”, expresó.

Entretanto, otras personas que, al parecer, se encontraban acompañando a los hombres, socorrieron a Navas Bacarrarte, alcanzándolo a trasladar hasta la Clínica Reina Catalina de Barranquilla. Sin embargo, un médico de turno certificó su muerte tras haber ingresado sin signos vitales.

El especialista informó que Ever David presentaba seis heridas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Hasta el sitio se trasladaron uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes acordonaron la zona para realizar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.

Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer los móviles del ataque que causó terror entre los habitantes de la concurrida zona.