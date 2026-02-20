Unidades de la Policía logró la captura en flagrancia de una persona señalada de pertenecer al Grupo Delincuencial Común Organizado 'Los Costeños’. En medio de dos diligencias de allanamiento y registro en los barrios Los Ángeles y Villa San Pedro, las autoridades dieron con el sujeto requerido por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Leer más: La histórica ley de amnistía abre un nuevo capítulo para el futuro político de Venezuela

Durante el procedimiento también fueron incautados 330 gramos de marihuana, sustancia que, al parecer, sería dosificada y comercializada en estos sectores.

“Los inmuebles intervenidos presuntamente eran utilizados para el almacenamiento, dosificación y expendio de sustancias estupefacientes, al servicio del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Costeños’.”, indicó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Lea acá: España pedirá a la UE que retire sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía en Venezuela

Las autoridades reportaron que el capturado presenta 12 anotaciones judiciales por los delitos de fuga de presos, homicidio, receptación y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Lea también: El expríncipe Andrés, en libertad bajo investigación tras casi 11 horas de arresto

“Continuamos adelantando acciones contundentes contra las estructuras dedicadas al microtráfico, afectando sus finanzas y evitando que sigan instrumentalizando viviendas para la venta de drogas en los barrios. Nuestro compromiso es recuperar estos espacios para la comunidad”, dijo el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.