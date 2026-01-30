Un nuevo atentado a bala en el municipio de Soledad se cobró la vida de un hombre en la tarde de este viernes 30 de enero, en el sector de Hipódromo.

La Policía Metropolitana indicó que pasadas las 1:30 p. m. se reportó a uniformados de vigilancia un ataque a tiros en la calle 18 con carrera 30, en el sector en mención, y a la llegada al lugar estos se toparon con el cuerpo sin vida de un hombre, tendido en el piso y completamente ensangrentado.

Luego de acordonar el punto, los agentes iniciaron las primeras pesquisas y acercamientos con la comunidad, logrando identificar a la víctima fatal como Leiner Adrián Serna Aldana.

Según peritos de la Sijín, la víctima recibió al menos seis impactos de bala en diferentes partes del cuerpo (cabeza, cuello, brazo y hombro izquierdo, y brazo derecho), lo cual le ocasionó la muerte de manera instantánea.

Luego, tras cotejar sus documentos de identidad con la base de datos de la Policía Nacional, se identificó que Serna Aldana tenía tres anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA.

Al lugar también arribaron allegados, quienes, en imágenes captadas por curiosos, se les vio visiblemente afectados.

Hasta el momento se desconocen móviles de este nuevo hecho de sangre en el municipio perteneciente al área metropolitana de Barranquilla.

Hay que reseñar que en las últimas horas Soledad ya había registrado cinco hechos de sangre bajo la modalidad de sicariato, con un saldo de seis hombres muertos.