Un nuevo homicidio se registró en la madrugada de este domingo 11 de enero en el municipio de Baranoa (Atlántico).

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía del Atlántico, el caso se reportó a las 2:50 a. m. en la calle 14 con carrera 28, de la población mencionada anteriormente, donde miembros de la comunidad encontraron el cuerpo con heridas de bala.

Según la información preliminar, se trató de un asesinato con arma de fuego. La víctima fatal fue hallada tendida en la verja de una vivienda del sector con varios impactos y en medio de un charco de sangre.

La institución policial informó en las últimas horas que el hoy occiso fue identificado como Yeiner Enrique Domínguez Domínguez, de 24 años, sin más datos al respecto.

Más detalles del caso

Tras recibir el llamado de vecinos del sector, unidades del Departamento de Policía del Atlántico se acercaron hasta el lugar de los hechos y emprendieron las investigaciones del caso para dar con el paradero de los responsables y esclarecer los móviles de este homicidio.

“Es de anotar que, unidades de Policía Judicial adelantan labores de verificación y recolección de información que permita esclarecer los móviles del caso y dar con la ubicación y captura de los responsables”, comunicaron las autoridades en la mañana de este domingo.

Adicionalmente, indicaron: “Invitamos a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de este hecho, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano”.