Un hombre señalado de haber robado un camión fue capturado por unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla en el sector industrial kilómetro 3 de la vía Oriental, a la altura de Sabanagrande – Malambo.

Las autoridades indicaron que los uniformados atendieron una alerta de la central de comunicaciones sobre el hurto de un camión, el cual era monitoreado mediante sistema de geolocalización (GPS).

El automotor, avaluado en aproximadamente 180 millones de pesos, fue interceptado y recuperado, en el sector antes mencionado. En el procedimiento se dio con la detención del presunto ladrón, quien conducía el camión.

El señalado fue dejado a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización, y deberá responder por el delito de receptación.

“Este resultado refleja el trabajo permanente y articulado de nuestros uniformados para combatir el hurto de automotores y afectar las economías criminales. Seguiremos desplegando acciones contundentes para garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos del área metropolitana”, dijo el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

