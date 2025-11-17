La Policía Metropolitana de Barranquilla logró la captura de un hombre por el delito de hurto agravado y la recuperación de una motocicleta y varios elementos personales, tras una rápida acción operativa ejecutada en la vía al mar.

El caso se presentó cuando la patrulla fue alertada sobre un sujeto que, al parecer, había robado una motocicleta y un bolso con un teléfono celular, un reloj y otros artículos personales, en un hecho ocurrido minutos antes en Cartagena.

Gracias a la reacción inmediata de los uniformados, el individuo fue detenido sobre la vía al mar, a la altura del peaje de Puerto Colombia, junto con la motocicleta reportada.

El capturado y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades reiteran su compromiso con la seguridad ciudadana e invitó a la comunidad a continuar brindando información oportuna a través de la línea 123 o los números del cuadrante, para prevenir y combatir el delito en el área metropolitana.