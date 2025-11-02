Un hombre perdió la vida en un siniestro vial ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre en la vía que comunica al municipio de Polonuevo con Baranoa, a la altura del kilómetro 4.

La víctima fue identificada como Juan Gabriel Torregrosa Sanjuán, de 36 años, quien se movilizaba en una motocicleta Bajaj Pulsar 135 LS, de placas JGP58C, color negro con rojo.

De acuerdo con las primeras versiones, Torregrosa habría perdido el control del vehículo y cayó sobre la calzada. Minutos después, una camioneta Chevrolet, color blanco, de placas MOT-145 y servicio particular, conducida por una mujer de 44 años, lo habría impactado al no percatarse de que había una persona tendida en la vía.

Las autoridades de tránsito realizaron el levantamiento del cuerpo y adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Personas que llegaron hasta el lugar manifestaron que la víctima portaba un uniforme de la empresa Postobón.